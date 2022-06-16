Байден похвастался количеством представителей ЛГБТ в его администрации

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден во время своего очередного выступления рассказал о своём отношении к ЛГБТ-сообществу. Он отметил, что в его администрации много представителей этого движения, чем не могли похвастаться его предшественники, передает «МК».

У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю, — признался президент.

Байден объяснил и причину подобного «превосходства»: по его словам, «приходя к власти, он пообещал, что его администрация будет как Америка. Так оно и есть».

16 июня глава Белого дома подписал указ о защите прав представителей сексуальных меньшинств на уровне штатов. Несмотря на это, некоторые республиканские штаты выступили с решительным протестом. В частности, во Флориде издали местный закон, согласно которому учителям запрещается разговаривать с учениками младших классов на тему сексуальной ориентации.

Ранее Заксобрание Севастополя вынесло на рассмотрение Госдумой законопроекта о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете. Проект документа опубликован в думской электронной базе. Также предлагается ввести штрафы для иностранцев и лиц без гражданства.