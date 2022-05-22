Байден передал «привет» Ким Чен Ыну

Джо Байден / Фото CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден передал северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну «привет». Такой ответ он дал на вопрос журналистов о том, что бы он сказал главе КНДР, передаёт южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на корреспондентов пула Белого дома. Байден прибыл в Южную Корею в рамках азиатского турне и заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером, если тот проявит серьёзный подход.

Привет... Это всё... Точка, — сказал Байден.

Американский лидер находится сейчас в Южной Корее с трёхдневным визитом. Вместе с главой страны Юн Сок Ёлем он посетит Корейский центр воздушных и космических операций на базе ВВС Осан в Пхёнтхэке. После этого Байден отправится в Японию.

Ранее отмечалось, что КНДР не взаимодействовала с Белым домом со вступления нового американского лидера в должность. По словам Байдена, встреча с Ким Чен Ыном возможна только в том случае, если у северокорейского политика «будут серьёзные намерения по переговорам».