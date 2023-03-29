Байден оценил заявления о размещении в Белоруссии ядерного оружия Байден сообщил о беспокойстве из-за заявлений о ядерном оружии для Белоруссии

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что российское тактическое ядерное оружие еще не размещено в Белоруссии. Однако такие планы вызывают беспокойство, сказал он после возвращения в Вашингтон из штата Северная Каролина, сообщает ТАСС.

Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство. Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете, — сказал хозяин Белого дома.

Он уточнил, что с заявлениями Москвы относительно ядерного оружия для Белоруссии еще не ознакомился.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее утверждал, что США пока не видят свидетельств размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Если такое случится, то вдаваться в гипотетические сценарии Белый дом не намерен, добавил Кирби.

Ранее пресс-службе МИД Белоруссии заявили, что размещение ядерных боезарядов в республике без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Проблемой не будет также считаться обучение белорусских пилотов управлению самолетами со специфическими боеприпасами, добавили в ведомстве.