Байден обсудит с Путиным соблюдение прав человека в России

https://static.news.ru/photo/23ace930-c15d-11eb-bf84-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным намерен поднять вопрос о соблюдении прав человека в РФ, передаёт РИА Новости.

Такое заявление политик сделал в ходе выступления в штате Делавэр на Дне памяти, когда американцы вспоминают погибших военных.

Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему (Путину. — NEWS.ru) нарушать эти права [человека], — подчеркнул политик.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.

Президенты России и США на встрече поднимут не только вопросы отношений между странами. Также лидеры в разговоре затронут темы, важные для всего мира.

Однако мероприятие может омрачить новый раунд антироссийских санкций. Белый дом обязан анонсировать их до 2 июня. NEWS.ru подробно рассказывал о ситуации.