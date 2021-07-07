Байден не разделяет мнения о «вялых» контактах с РФ после Женевы

Президент США Джо Байден не считает, что после саммита в Женеве контакт с Россией развивается вяло. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом. Встреча с российским президентом состоялась всего пару недель назад, — сказала Псаки, отвечая на вопрос, не разочарованы ли США в «кажущихся вялыми» темпах развития диалога с РФ.

По словам Псаки, в настоящее время начались встречи американских и российских экспертов в отрасли кибербезопасности, на будущей неделе предполагается обсудить проблему противодействия атакам хакеров, использующих вирусы-вымогатели.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин всегда будет уважать своего американского коллегу.