Песков: Путин всегда будет уважать президента США

Российский лидер Владимир Путин всегда будет уважать своего американского коллегу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Путин очень реалистично на всё это смотрит, он всегда уважителен в отношениях, и я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге, — рассказал Песков.

Также пресс-секретарь коснулся темы политики США в отношении России. По его словам, в Кремле нет «розовых очков» на тему того, что в Вашингтоне отступятся от недружественной линии в адрес Москвы. Он подчеркнул, что пока неясно, что выйдет из женевских переговоров.

Саммит лидеров России и США состоялся в швейцарской Женеве 16 июня. Стороны договорились о подготовке диалога по стратегической стабильности. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевские договорённости получат развитие. Американский лидер заинтересован в скорейших контактах с Москвой, которые будут происходить на уровне ниже президентского.