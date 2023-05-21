Байден не исключил дефолт в США

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден не исключил вероятность объявления дефолта в США, об этом он сообщил на пресс-конференции на саммите G7 в Хиросиме. По его словам. которые приводит ТАСС, он внимательно изучит свои полномочия для поиска вариантов действий в подобной ситуации.

Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт. Я изучаю четырнадцатую поправку Конституции США на предмет того, какие есть полномочия у президента, <...> чтобы найти способ избежать дефолта, — сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, «отбросивших назад» переговоры с администрацией по проблеме государственного долга страны. При этом она подчеркнула, что в Белом доме готовы встречаться с членами конгресса в любое время. Жан-Пьер также призвала серьезно относиться к возникшей ситуации.

Ранее конгрессмен Гаррет Грейвс сообщил, что переговоры администрации президента США Джо Байдена и палаты представителей о повышении потолка госдолга приостановлены. По его словам, стороны решили сделать паузу, «потому что это просто непродуктивно».

До этого президент Джо Байден заявлял, что существует возможность договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга. Глава государства пояснил, что является прирожденным оптимистом, поэтому верит в то, что дефолта можно избежать. По его словам, желание достичь соглашения по этому вопросу «присутствует с обеих сторон».

Согласно заявлению министра финансов США Джанет Йеллен, если договоренности по госдолгу не будут достигнуты, дефолт в стране случится уже 1 июня.