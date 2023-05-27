Байден назвал сроки решения вопроса о госдолге Белый дом: Байден надеется к концу дня иметь ясность по соглашению с конгрессом о госдолге

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Президент США Джо Байден выразил надежду, что соглашение с Конгрессом США относительно предела государственного долга будет достигнуто, сообщает пресс-служба Белого дома. По его словам, это произойдет к концу сегодняшнего дня.

Я уверен, что к окончанию дня мы придем к общему решению, — заявил Байден.

В письме Конгрессу Министерство финансов предупредило, что к 5 июня США могут оказаться не в состоянии полностью исполнять свои обязательства, если законодатели не одобрят увеличения лимита заимствований. Вероятная дата наступления дефолта ранее указывалась как 1 июня.

Существующий предел госдолга США составляет 31,4 триллиона долларов. Этот порог был достигнут еще в январе, после чего, чтобы избежать дефолта, правительство прибегло к «чрезвычайным мерам», включая приостановку внесения взносов в социальные фонды для госслужащих.