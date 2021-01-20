Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста

https://static.news.ru/photo/c6a3344c-5b63-11eb-8a49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saul Loeb / globallookpress

Пока выдвиженцы нового президента США Джо Байдена проходят утверждение в американском сенате, назначены временно исполняющие обязанности на разные посты — от внешнеполитического ведомства до Минфина и Минюста.

Как пишет агентство Reuters, со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, госсекретарем пока будет Дэн Смит, который является директором Института дипломатической службы (FSI) страны.

Объявление сделано на следующий день после слушания по утверждению 58-летнего Энтони Блинкена, сторонника внешнего курса демократов и близкого доверенного лица Байдена.

Ничего не указывает на то, что Блинкен столкнется с трудностями при подтверждении его кандидатуры, — пишет агентство.

Исполняющим обязанности главы Минфина станет Энди Бокол, а главы Минюста — Монти Уилкинсон.

В будущем министром финансов может стать кандидат Байдена Джанет Йеллен, а главой Минюста — Меррик Гарланд.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты опасаются, что призыв Джанет Йеллен к масштабному вливанию ликвидности в экономику может обрушить доллар в долгосрочной перспективе.