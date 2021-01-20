Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста

Пока выдвиженцы нового президента США Джо Байдена проходят утверждение в американском сенате, назначены временно исполняющие обязанности на разные посты — от внешнеполитического ведомства до Минфина и Минюста.
Как
Объявление сделано на следующий день после слушания по утверждению 58-летнего Энтони Блинкена, сторонника внешнего курса демократов и близкого доверенного лица Байдена.
Ничего не указывает на то, что Блинкен столкнется с трудностями при подтверждении его кандидатуры, — пишет агентство.
Исполняющим обязанности главы Минфина станет Энди Бокол, а главы Минюста — Монти Уилкинсон.
В будущем министром финансов может стать кандидат Байдена Джанет Йеллен, а главой Минюста — Меррик Гарланд.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты опасаются, что призыв Джанет Йеллен к масштабному вливанию ликвидности в экономику может обрушить доллар в долгосрочной перспективе.