«Байден кинул малоимущих»: политолог о повышении потолка госдолга США Политолог Васильев: Байден «кинул малоимущих» решением о повышении потолка госдолга США

Фото: Global Look Press

Джо Байден

Решением повысить государственный долг США президент Джо Байден «кинул» незащищенные группы населения, среди которых малоимущие и афроамериканцы, рассказал политолог-американист Владимир Васильев. Комментируя ситуацию ИА SM.News, он отметил, что в 2020 году именно эти группы населения сыграли решающую роль для избрания Байдена.

Что касается Байдена, то кинув левый фланг, он кинул своих самых уязвимых избирателей — афроамериканцев, малоимущих. В 2020-м году они сыграли решающую роль в его избрании. Ради этого демократы изменили формат первичных выборов, начав их с Южной Каролины, — подчеркнул эксперт.

Эксперт пояснил, что левое крыло партии было заинтересовано в социальных программах, но после повышения потолка госдолга основное финансирование будет направлено на оборонную и военную сферы. США продолжат оказывать помощь Украине в 2024 году. Васильев уточнил, что Байден видит в боевых действиях на Украине движущую силу для его переизбрания на второй срок. Правда, состояние здоровья и психики действующего президента США может лишить его шанса на участие в выборах, добавил американист.

По словам политолога, чтобы выкрутиться из этой ситуации, Байдену необходим соперник от Республиканской партии, который ничего не даст уязвимым группам избирателей. Васильев считает, что такой кандидатурой может быть экс-президент США Дональд Трамп.

Васильев рассказал, что США на фоне споров о потолке госдолга столкнулись с переводом кризиса в политическую сферу. Из-за этого спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти оказался в сложной ситуации, обманув фракцию и слив полученный на ведение переговоров мандат. Политолог считает, что для Маккарти есть только один выход: ему необходимо резко усилить критику Байдена и раскрутить все скандалы последних лет, чтобы удержаться на своем месте.

Байден ранее подписал закон о повышении потолка государственного долга страны. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома. Инициатива была одобрена американской палатой представителей и сенатом конгресса государства.