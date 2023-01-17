Байден и Шольц осудили действия России на Украине Байден и Шольц обсудили Украину и Россию

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Белого дома. Главной темой разговора стала помощь Киеву. Кроме того, Байден и Шольц осудили действия России на Украине.

Президент Джо Байден говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили постоянную поддержку Украины, — заявили в Белом доме.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предрек конец карьере президента США Джо Байдена в связи с найденными у него секретными документами. По его словам, помощники американского лидера продолжают находить бумаги, которые тот оставил в самых разных местах, и направляют документы в Министерство юстиции США вместо того, чтобы избавиться от обнаруженных улик.

Зарубежные СМИ ранее писали, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена. В частности 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Кроме того, Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава немецкого правительства находится в ситуации цугцванга.