Байден: бывшая глава ФРС станет министром финансов США

https://static.news.ru/photo/84ea5dcc-3404-11eb-8ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yin Bogu/Global Look Press

Республиканец Джо Байден, одержавший победу на выборах президента Соединённых Штатов, представил будущего министра финансов страны. По его словам, пост займёт бывшая глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

На пост министра финансов я действительно рад иметь возможность выдвинуть Джанет Йеллен, — сказал он.

По его словам, чиновница является одним из важнейших экономических мыслителей современности. Он отметил, что нет людей, которые были бы подготовлены к текущему кризису лучше, чем она. Видеозапись с объявлением размещена на егоYouTube-канале.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитано, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. По предварительным данным, кандидат от республиканцев Джо Байден получил 306 голосов выборщиков (для победы нужно 270), а баллотирующийся на второй срок Трамп 232 голоса.

Как сообщал NEWS.ru, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Он направил ему телеграмму, в которой выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений.