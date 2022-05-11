Apple прекратила выпуск плеера iPod

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Корпорация Apple объявила о прекращении выпуска музыкального плеера iPod. Как сообщается на сайте Apple, до тех пор, пока плеер iPod будет в наличии, его можно будет приобрести через сайт Apple или в официальных магазинах.

Дух iPod продолжит жить. Мы встроили его функции во все наши устройства — от смартфонов iPhone до часов Apple Watch, ноутбуков Mac, планшетов iPad и видеоустройств Apple TV, — отметил старший вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джосвиак.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что на фоне западных санкций «серые» предприниматели ввозят в Россию смартфоны Apple для перепродажи, однако такие iPhone продаются по завышенной цене и они не имеют гарантии. Кроме того, перекупщики не платят налоги на свои товары и не сертифицируют смартфоны в России. Аналитик согласился с тем, что после утверждения параллельного импорта в России может увеличиться ассортимент зарубежных товаров, а цена на них — снизиться.

До этого в России появился в продаже новый iPhone SE 2022 года, который Apple официально отказалась поставлять в страну. Бизнес начал ввозить товары западных брендов, которые ограничили свои поставки.