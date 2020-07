Американскую разведслужбу уличили в слежке за журналистами

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США занималось сбором разведданных о журналистах издания The New York Times, которые освещали массовые протесты в Портленде, штат Орегон. Речь идёт по меньшей мере о двоих репортёрах, считают их коллеги из The Washington Post.