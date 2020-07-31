Американскую разведслужбу уличили в слежке за журналистами

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Министерство внутренней безопасности (МВБ) США занималось сбором разведданных о журналистах издания The New York Times, которые освещали массовые протесты в Портленде, штат Орегон. Речь идёт по меньшей мере о двоих репортёрах, считают их коллеги из The Washington Post.

Материал об этом опубликован на передовице издания. По данным источников газеты, впоследствии подученные сведения были переданы федеральным правоохранительным органам. Авторы отчётов называют журналистов виновниками утечки несекретной информации, которая касается напряжённой ситуации в городе, сообщает ТАСС.

Есть информация, что в МВБ уже началось расследование инцидента. Представители министерского руководства осудили действия разведывательного подразделения. Исполняющий обязанности главы ведомства Чед Вулф приказал незамедлительно прекратить сбор информации о журналистах.

Волну протестов по всему миру вызвала гибель в Миннеаполисе, штат Миннесота, афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался от удушья во время задержания полицией в мае из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал так дольше семи минут. Протесты в США сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Есть погибшие.

Причастные к смерти Флойда стражи правопорядка были уволены и задержаны. Началось расследование. Однако это не помогло снизить градус напряжённости в обществе.

Массовые акции в Портленде не прекращаются почти два месяца. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств, многие из которых подчиняются МВБ.

Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп высказал мнение, что средства массовой информации искажают данные об участии федеральных сил в разгоне протестов в Сиэтле, штат Вашингтон, и Портленде, штат Орегон.