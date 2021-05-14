Американским силовикам запретили участвовать в прайде

https://static.news.ru/photo/8695a14c-b65c-11eb-8468-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Полицейским, которые будут охранять прайды в американском Нью-Йорке, запретили принимать участие в мероприятиях и находиться рядом с активистами. Об этом рассказали организаторы акции, передаёт New York Post.

То чувство безопасности, которое несут силовики, может обернуться угрозой, а по временам настоящей опасностью для тех, кто в нашем сообществе чаще всего становится жертвами чрезмерной силы без всякой причины, — подчеркнули они.

Они отметили, что не хотят способствовать созданию атмосферы страха и причинению вреда членам ЛГБТ-сообщества.

По информации The Hill, полицейских не будут пускать на прайды для участия как минимум до 2025 года. Тех силовиков, которые будут охранять порядок на мероприятиях, попросили держаться от акции на расстоянии как минимум одного квартала.

При этом гомосексуалы, работающие в местной полиции, возмутились таким решением, так как оно противоречит идеям инклюзивной и толерантности.

Ранее британская железнодорожная компания-перевозчик Avanti West Coast запустиламеждугородний поезд, оформленный в поддержку ЛГБТ-сообщества. Транспорт будет курсировать между городами Юстон и Манчестер, находящимся друг от друга на расстоянии 300 км.

265-метровый поезд окрашен в цвета радужного флага, экипаж состоит из представителей ЛГБТ, а в салоне можно посмотреть на картины художников, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу.