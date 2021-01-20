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США

Американский Верховный суд эвакуируют из-за угрозы взрыва

18:30, 20 января 2021 13
Фото: Joe Ravi/wikipedia.org

В среду, 20 января, в здании Верховного суда США объявили об эвакуации. Причина заключается в угрозе взрыва.

Здание Верховного суда расположено на территории Вашингтона, округ Колумбия. Об угрозе взрыва стало известно в день, когда в столице состоится инаугурация избранного президента страны Джо Байдена. Церемония пройдёт в специальном формате.

Журналист CNN Александр Маркуардт на своей официальной странице в социальной сети заявил, что людей срочно эвакуируют из здания Верховного суда. Причина — угроза взрыва. Суд находится в непосредственной близости от Капитолия, где состоится инаугурация.

6 января, когда в конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, не признававшего результаты голосования, пытались этому помешать. Примерно 300 человек прорвались к зданию Капитолия, а затем проникли внутрь, где учинили погром. Несколько человек погибли.

Затем, уже 18 января, несколько сотрудников парламентского комплекса на Капитолийском холме в Вашингтоне были срочно эвакуированы из-за задымления. Пожара зафиксировано не было. По имеющимся сведениям, входы и выходы в здании заблокировали из-за угрозы внешней безопасности, передавал NEWS.ru.

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