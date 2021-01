Американский Верховный суд эвакуируют из-за угрозы взрыва

Здание Верховного суда расположено на территории Вашингтона, округ Колумбия. Об угрозе взрыва стало известно в день, когда в столице состоится инаугурация избранного президента страны Джо Байдена. Церемония пройдёт в специальном формате.

Журналист CNN Александр Маркуардт на своей официальной странице в социальной сети заявил, что людей срочно эвакуируют из здания Верховного суда. Причина — угроза взрыва. Суд находится в непосредственной близости от Капитолия, где состоится инаугурация.