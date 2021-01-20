Американский Верховный суд эвакуируют из-за угрозы взрыва

https://static.news.ru/photo/d7f15d10-5b35-11eb-8b3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joe Ravi/wikipedia.org

В среду, 20 января, в здании Верховного суда США объявили об эвакуации. Причина заключается в угрозе взрыва.

Здание Верховного суда расположено на территории Вашингтона, округ Колумбия. Об угрозе взрыва стало известно в день, когда в столице состоится инаугурация избранного президента страны Джо Байдена. Церемония пройдёт в специальном формате.

Журналист CNN Александр Маркуардт на своей официальной странице в социальной сети заявил, что людей срочно эвакуируют из здания Верховного суда. Причина — угроза взрыва. Суд находится в непосредственной близости от Капитолия, где состоится инаугурация.

There is a bomb threat at the supreme court. Deleted last tweet because we are now told the building is not being evacuated. It was closed to the public for Covid. Much bigger national Guard presence. pic.twitter.com/iLVoY6A9pb — Alexander Marquardt (@MarquardtA) January 20, 2021

6 января, когда в конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, не признававшего результаты голосования, пытались этому помешать. Примерно 300 человек прорвались к зданию Капитолия, а затем проникли внутрь, где учинили погром. Несколько человек погибли.

Затем, уже 18 января, несколько сотрудников парламентского комплекса на Капитолийском холме в Вашингтоне были срочно эвакуированы из-за задымления. Пожара зафиксировано не было. По имеющимся сведениям, входы и выходы в здании заблокировали из-за угрозы внешней безопасности, передавал NEWS.ru.