Американский пилот попал в тюрьму за работу на КНР Минюст: бывший военный пилот США приговорен к 20 месяцам тюрьмы за работу на КНР

Фото: Яндекс.Дзен

В США бывшего военного пилота приговорили к 20 месяцам тюрьмы за работу на правительство КНР. Об этом сообщается на официальном сайте американского Министерства юстиции. Там отметили, что подсудимый передавал китайским чиновникам сведения, связанные с авиацией.

Бывший пилот вертолета армии США, 67-летний Шапур Мойнян из Сан-Диего был приговорен сегодня федеральным судом к 20 месяцам тюремного заключения за то, что он действовал в качестве агента правительства Китайской Народной Республики (КНР) и принимал тысячи долларов от представителей китайского правительства за предоставление информации, связанной с авиацией, от его работодателей-подрядчиков, — говорится в сообщении Минюста.

По имеющимся данным, мужчина работал на оборонного подрядчика, связанного с военными службами и разведкой США, когда с ним на связь вышел представитель Китая и предложил консультировать авиационную промышленность страны. Отмечается, что в дальнейшем американец неоднократно контактировал в китайскими чиновниками и передавал им сведения, связанные с авиацией.

Ранее украинский хакер Джокер, переехавший в ДНР, заявил, что его «шпионы» работают в офисе украинского президента Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины. По его словам, в их устройствах оставлено много «подарков». Хакер назвал глупцами людей, считающих, что он неправильно поступает, обнародуя информацию о своей «работе». Он уточнил, что «это не так работает».