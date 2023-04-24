Американский генерал объяснил, зачем Западу нужно захватить Крым Генерал Ходжес: Западу нужно захватить Крым для контроля над морскими перевозками

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Генерал Ходжес

Крым важен для Украины и Запада, чтобы контролировать судоходство в Черном море, заявил экс-главнокомандующий войсками НАТО в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek. Он отметил, что полуостров позоляет России сохранять под своим контролем северное побережье Черного моря, поэтому Вашингтону и Брюсселю необходимо овладеть регионом, вооружив украинскую армию.

Это важно не только потому, что мы хотим укрепить украинскую экономику. Это важно также для Евросоюза. <...> Если отойти назад, отделиться от Крыма и взглянуть на Черное море, становится ясно, что Россия может блокировать корабли различного типа, входящие и выходящие из украинских портов, — подчеркнул Ходжес.

В Москве планы Киева по захвату Крыма и Донбасса определяли как самоубийственные, указывая на невозможность отделения территории от сильной ядерной державы. Как отмечал замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, на атаки по Крыму последуют ответные удары.

Ранее первый министр государственной безопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что ВСУ своими атаками беспилотников на Крым пытаются раскрыть положение систем противовоздушной обороны России и их возможности. Кроме того, он отметил, что в Киеве надеются посеять панику среди населения и сорвать туристический сезон.