Американский генерал предъявил претензии к России за Аляску

https://static.news.ru/photo/78b4aff8-933b-11eb-873d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военно-воздушные силы стали более комплексно и изощрённо проявлять активность на Аляске. Только за 2020 год в регионе столько раз сопровождали русские самолёты, сколько не было со времён холодной войны.

С такими претензиями выступил американский генерал Глен ван Хёрк — глава Северного командования вооружённых сил США.

Разница между прошлым и настоящим в том, что сейчас перехваты требуют более комплексного подхода — сразу на нескольких направлениях... — сказал военный.

Он подчеркнул, что российские самолёты иногда по несколько часов находятся в поле зрения ПВО Аляски. Издание Business Insider пишет , что в связи с глобальным потеплением регион стал более доступным для различных операций.

Ранее NEWS.ru писал, что с российским истребителем Су-35 поколения 4++ в мире могут сравниться только два самолёта: американские истребители пятого поколения — F-22 и F-35. Это потому, что Су-35 по совокупности своих лётных и боевых характеристик вплотную приближается к истребителям пятого поколения.