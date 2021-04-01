Американский генерал предъявил претензии к России за Аляску

Российские военно-воздушные силы стали более комплексно и изощрённо проявлять активность на Аляске. Только за 2020 год в регионе столько раз сопровождали русские самолёты, сколько не было со времён холодной войны.
С такими претензиями выступил американский генерал Глен ван Хёрк — глава Северного командования вооружённых сил США.
Разница между прошлым и настоящим в том, что сейчас перехваты требуют более комплексного подхода — сразу на нескольких направлениях... — сказал военный.
Он подчеркнул, что российские самолёты иногда по несколько часов находятся в поле зрения ПВО Аляски. Издание Business Insider
Ранее NEWS.ru писал, что с российским истребителем Су-35 поколения 4++ в мире могут сравниться только два самолёта: американские истребители пятого поколения — F-22 и F-35. Это потому, что Су-35 по совокупности своих лётных и боевых характеристик вплотную приближается к истребителям пятого поколения.