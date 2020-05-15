Мировые знаменитости приняли участие в виртуальном вечере для бездомных

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В четверг, 14 мая, в Лос-Анджелесе прошёл благотворительный вечер помощи безработным и бездомным, в котором приняли участие знаменитые американские актёры и музыканты.

Инициатором выступила организация Chrysalis, которая помогает лбдям вернуться к нормальной жизни и найти работу, а само мероприятие проходило в виртуальном формате в связи с ситуацией с коронавирусом.

Целью акции был сбор $400 тысяч для деятельности Chrysalis и её программ. Стоимость подключения стоила $50.

В рекламе вечера приняли участие актёры Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Кит Харингтон, Макс Гринфилд и музыканты Джеми Фокс, Наташа Бедингфилд, Линда Перри.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2020 году число бездомных в Соединённых Штатах увеличится на 40-45%, свидетельствует анализ, проведённый профессором экономики Колумбийского университета Бренданом О'Флаэрти.