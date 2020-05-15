Экономист предрёк увеличение количества бездомных в США на 45%

https://static.news.ru/photo/77f271d0-9671-11ea-be78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adolphe Pierre-Louis/Global Look Press

В 2020 году число бездомных в Соединённых Штатах увеличится на 40–45%, свидетельствует анализ, проведённый профессором экономики Колумбийского университета Бренданом О'Флаэрти.

По словам эксперта, если тенденция к росту числа безработных будет сохраняться, этим летом бездомными станут более 800 тысяч американцев.

Это беспрецедентно. Никто из живущих не видел увеличение безработицы на 10% в месяц, — написал специалист в отчёте, опубликованном некоммерческой организацией Community Solutions.

Как писал NEWS.ru, в апреле фактический уровень безработицы в Штатах обновил 80-летний максимум и составил 14,7% по сравнению с мартовскими 4,4%. За месяц страна потеряла 20,5 млн рабочих мест. Документы на получение пособия по безработице за восемь недель подали более 36 млн человек. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, медлительность при постепенном снятии карантинных ограничений способна уничтожить американскую экономику.