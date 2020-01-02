https://static.news.ru/photo/43c9eb80-2d9a-11ea-a849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Gerard Kelly/Global Look Press

Спасатели американского Детройта разместили в Интернете фотографию, на которой они позируют у горящего дома. Пожарная служба города проводит расследование в связи с этим инцидентом.

Снимок был опубликован в Facebook. Согласно подписи к фотографии, пожарные воспользовались моментом, чтобы сделать новогоднее селфи. В настоящий момент его удалили.

По словам замкомиссара пожарной службы Дейва Форнелла, дом на фоне был пустым. Он отметил, что спасатели хотели сделать снимок по случаю ухода коллеги на пенсию, передаёт Detroit News.

Комиссар Эрик Джонс считает такой снимок непрофессиональным и неуместным. По его словам, будут приняты дисциплинарные меры.

Есть много способов отметить выход на пенсию. Позирование для фотографии на фоне горящего здания не входит в их число, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что работники из московского медицинского центра имени А.Н. Бакулева организовали фотосессию с больными детьми. Снимки они разместили в социальных сетях.

Сотрудницы фотографировались на полу со стерильными инструментами. Также они делали селфи с младенцами, у которых только завершилась операция. На данный момент снимки отправлены руководству медучреждения и в Минздрав. Также одна из матерей пожаловалась, что в 2018 году в день плановой операции её сыну от дежурного врача пахло перегаром.