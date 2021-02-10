Американские эсминцы Porter и Donald Cook покинули Чёрное море

https://static.news.ru/photo/c0a0e7e0-6ba5-11eb-b70c-96000091f725_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Ракетные эсминцы ВМС США USS Porter (DDG-78) и USS Donald Cook (DDG 75) покинули акваторию Чёрного моря. Корабли с конца января выполняли задачи для поддержки союзников по НАТО и партнёров в регионе, а также участвовали в операциях по обеспечению морской безопасности.

Об этом сообщается в Twitter 6-го флота США. Также в ходе операции в Чёрном море эсминцы США провели учения с кораблями ВМС Румынии и Украины и береговой охраны Грузии. Кроме этого, Donald Cook заходил с визитом в грузинский порт Батуми.

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook на постоянной основе базируется на военной базе в Роте (Испания). Корабль оснащён крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения в Чёрном море кораблей из стран, не относящихся к черноморскому бассейну, ограничено 21 сутками.

23 января 2021 года стало известно, что эсминец Donald Cook ВМС США вошёл в Чёрное море. За ним сразу начали следить силы и средства ЧФ РФ. 28 января в акватории появился ещё один «американец» — эсминец Porter. В НАТО заявили, что два корабля прибыли в регион из-за «наращивания Россией военной мощи». В ответ бывший глава штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил, что Москва должна жёстко отреагировать на безнаказанные действия кораблей ВМС США в Чёрном море. При этом он подчеркнул, что не нужно развязывать военные конфликты, достаточно прибегнуть к механизмам давления, писал NEWS.ru.