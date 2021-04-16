Американские эксперты сомневаются в резонности санкций против России

https://static.news.ru/photo/74301efe-334c-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Ряд американских экспертов сомневаются в резонности введения санкций против России по причине предполагаемой кибератаки через программное обеспечение компании SolarWind. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По данным издания, специалисты в области кибербезопасности отмечают, что история со взломом ПО от фирмы SolarWind больше напоминает кибершпионаж, а не хакерскую атаку. В частности, о том, что западные разведслужбы регулярно проводят подобные операции, заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Томас Рид.

Сложный вопрос сводится к тому, чем инцидент с SolarWinds отличается от высокотехнологичных разведывательных операций международного разведывательного альянса Five Eyes, — отметил Рид.

WSJ также представляет мнение ряда экспертов, которые отмечают, что предыдущие американские администрации воздерживались от рестрикций за политический шпионаж, так как сами регулярно осуществляли подобную деятельность.

По мнению профессора Университета Техаса в Остине Бобби Чесни, при введении санкций администрация Байдена руководствовалась тем, что в данной истории, были якобы нарушены некие рамки, что и убедило власти США принять ответные меры.

15 апреля президент США Джо Байден ввёл новые ограничительные меры против России. Они приняты против 12 российских граждан, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с якобы вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, за которые будто бы несёт ответственность Москва. Американский Минфин ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с выборами и не только. Об этом писал NEWS.ru.