Американку посадили в тюрьму за незаконное хранение данных АНБ

https://static.news.ru/photo/a764a3d0-5fc4-11eb-96f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Security Agency

Жительницу США, которая признала себя виновной в незаконном хранении секретных разведданных Агентства национальной безопасности (АНБ), приговорили к более чем 11 годам тюрьмы.

Согласно данным Министерства юстиции страны, 47-летняя Элизабет Ширли заключена на 97 месяцев по обвинению в преднамеренном хранении сведений, касающихся национальной обороны, а также на 36 месяцев за «международное хищение детей одним из родителей». Женщина признала вину по обоим пунктам в июле 2020 года.

Американские власти отмечают, что Ширли, проходя службу в военно-воздушных силах, впервые получила доступ к секретной информации в 1994 году. Перейдя на службу в запасе в ВВС, а затем в ВМС, она также неоднократно получала доступ к таким документам, в том числе во время работы в сотрудничестве с АНБ.

В июле 2019 года женщина вместе с шестилетней дочерью уехала в Мексику, планируя после переселиться «в страну, из которой она не будет экстрадирована» на родину. С собой она взяла документ, который был помечен грифом «совершенно секретно» и содержащий сведения, касающиеся нацбезопасности США. Власти утверждают, что Ширли якобы хотела передать эти данные представителю властей России. В августе того же года американку и её дочь задержали в отеле в Мехико, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Литвы сообщила о передаче в окружной суд города Клайпеды уголовного дела в отношении двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу России.