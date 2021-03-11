Американка умерла через четыре дня после прививки вакциной Moderna

https://static.news.ru/photo/39ae0212-82f8-11eb-96aa-96000091f725_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

В США зафиксирован случай смерти пациента через несколько дней после прививки от коронавируса препаратом Moderna. Инцидент произошёл в штате Юта — спустя четыре дня после получения второй дозы вакцины скончалась 39-летняя женщина.

Как пишет The Sun, Кэссиди Керилл не имела очевидных проблем со здоровьем. На вакцинацию она пошла ради того, чтобы обезопасить своих клиентов — она работала в отделении пластической хирургии. Но если первый компонент вакцины она перенесла благополучно, жаловавшись лишь на боль в руке, то после второй инъекции её самочувствие резко ухудшилось.

Отец женщины рассказал, что вторую дозу препарата Керилл получила 1 февраля. И практически сразу ей стало плохо. Её состояние несколько улучшилось на следующее утро, но к вечеру ей снова стало хуже. Она списывала такую реакцию организма на эффект от вакцины.

Тем не менее её состояние не улучшалось. На третий день она попросила отца срочно отвезти её в больницу — там её начало бесконтрольно тошнить. Анализы показали, что у женщины отказывает печень. Её начали готовить к пересадке, однако американке стремительно становилось хуже, и вскоре отказали одна почка и сердце. Керилл перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения, но спасти её не удалось.

Для определения причины смерти было проведено вскрытие, но результаты пока не обнародованы. У женщины осталась девятилетняя дочь.

Как ранее сообщал NEWS.ru, теледоктор Александр Мясников объяснил причины смерти от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Главврач московской клинической больницы № 71 рассказал, что европейцы, которым сделали прививку, находились в зоне риска по развитию тромбоза и умерли именно от этого заболевания.