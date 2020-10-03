Американка рассказала о нетипичном симптоме COVID-19

Жительница американского города Глендейла Елена Никитская рассказала, что у её супруга, заразившегося новой коронавирусной инфекцией, появился нетипичный симптом для этого заболевания.
Начало болезни было похоже на обычный грипп.
У супруга, помимо общих симптомов, пропала ещё чувствительность кожи. Он принимал душ, и, когда включил кипяток, ему всё равно казалось, что вода недостаточно горячая, — поделилась женщина.
По её словам, она и её семья могли заразиться COVID-19 в магазине. Кроме того, в США разрешили проводить массовые мероприятия, на которые люди приходят без средств защиты. Это влияет на рост числа заболевших,
Как писал NEWS.ru, состояние Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом, не вызывает опасения у врачей, однако президент США ранее был направлен в военный госпиталь Уолтера Рида в Мэриленде. Там ему должна быть оказана помощь в случае необходимости. В рамках лечения от вируса Трампу уже сделали инъекцию экспериментального препарата с антителами.
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