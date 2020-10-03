Американка рассказала о нетипичном симптоме COVID-19

https://static.news.ru/photo/325f4392-0597-11eb-94c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница американского города Глендейла Елена Никитская рассказала, что у её супруга, заразившегося новой коронавирусной инфекцией, появился нетипичный симптом для этого заболевания.

Начало болезни было похоже на обычный грипп.

У супруга, помимо общих симптомов, пропала ещё чувствительность кожи. Он принимал душ, и, когда включил кипяток, ему всё равно казалось, что вода недостаточно горячая, — поделилась женщина.

По её словам, она и её семья могли заразиться COVID-19 в магазине. Кроме того, в США разрешили проводить массовые мероприятия, на которые люди приходят без средств защиты. Это влияет на рост числа заболевших, сообщает «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, состояние Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом, не вызывает опасения у врачей, однако президент США ранее был направлен в военный госпиталь Уолтера Рида в Мэриленде. Там ему должна быть оказана помощь в случае необходимости. В рамках лечения от вируса Трампу уже сделали инъекцию экспериментального препарата с антителами.