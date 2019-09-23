https://static.news.ru/photo/3eb88b04-ddf1-11e9-bc20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

51-летняя жительница американского штата Нью-Гэмпшир живёт в надежде на вторую трансплантацию лица. Недавно медики обнаружили, что повреждение тканей, вероятно, приведёт к потере лица, пересаженного ей от другого человека шесть лет назад.

В 2007 году муж Кармен Тарлетон, с которым она рассталась, вломился к ней в дом в штате Вермонт, избил бейсбольной битой и облил щёлочью. В результате женщина получила ожоги более 80% тела. Спустя несколько лет после жестокого нападения врачи госпиталя в Бостоне пересадили Тарлетон лицо: ей трансплантировали нос, губы, мимические мышцы, лицевые нервы и часть шеи.

В интервью Boston Globe Кармен рассказала, что не жалеет о пересадке, так как она лишь улучшила её жизнь. Женщина научилась играть на фортепиано и банджо, написала мемуары, сбросила девять килограммов и стала выходить на прогулки.

Her face transplant is failing after 6 years. Now this patient awaits an uncertain future. https://t.co/hw4F5nFUBw pic.twitter.com/aucyigEK9X — The Boston Globe (@BostonGlobe) September 21, 2019

У меня было такое низкое качество жизни до пересадки моего лица. Хотела бы я, чтобы лицо было со мной 10 или 20 лет? Конечно, — поделилась американка.

Всего в мире более чем 40 людям были пересажены лица, 15 таких операций провели в Соединённых Штатах. Одному из пациентов — французу Жерому Хамону — удалили трансплантированное лицо из-за отторжения тканей. Два месяца мужчина провёл в парижской больнице без лица в ожидании подходящего донора. Он стал первым во Франции человеком с тремя лицами, писал News.ru.