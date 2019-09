В 2007 году муж Кармен Тарлетон, с которым она рассталась, вломился к ней в дом в штате Вермонт, избил бейсбольной битой и облил щёлочью. В результате женщина получила ожоги более 80% тела. Спустя несколько лет после жестокого нападения врачи госпиталя в Бостоне пересадили Тарлетон лицо: ей трансплантировали нос, губы, мимические мышцы, лицевые нервы и часть шеи.

В интервью Boston Globe Кармен рассказала, что не жалеет о пересадке, так как она лишь улучшила её жизнь. Женщина научилась играть на фортепиано и банджо, написала мемуары, сбросила девять килограммов и стала выходить на прогулки.