Американист оценил нападки прессы на Трампа из-за неуплаты налогов

https://static.news.ru/photo/31b05070-0183-11eb-a318-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

История с возможной неуплатой подоходного налога американским президентом Дональдом Трампом на протяжении почти 10 лет вряд ли серьёзно ударит по рейтингу политика и отвернёт от него сторонников. Так считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Рейтинги не могут измениться от каких-либо обвинений в ту или иную сторону. Хотя бы потому, что избиратели в целом сделали свой выбор. И не потому, что они особо любят кого-то из кандидатов, а потому что они больше не любят другого, — заявил Брутер журналистам издания «Политика сегодня».

В качестве примера Брутер привёл Украину, на которой рейтинги политиков изменяются не из-за конкретного события, а когда возникает какой-либо тренд.

Эксперт считает, что рейтинги действующего главы государства и его противника на предстоящих выборах Джо Байдена могут снизиться только из-за ощущения у избирателей, что один политик хуже другого. На это больше будет влиять образ будущего, чем какой-либо конкретный компромат.

Неуплата налогов — вещь нехорошая, но многие избиратели Трампа, скорее, восхищаются его возможности уворачиваться и выходить из сложных ситуаций, нежели хотят отправить его под суд, — отметил Брутер.

По его словам, сторонники действующего президента не считают неуплату налогов «великим грехом». Американист полагает, что Трамп мог бы пресечь спекуляции по этому вопросу, показав налоговую декларацию. Для этого нужно выбрать правильный момент, отметил Брутер.

NEWS.ru писал, что журналисты The New York Times обвинили Трампа в неуплате подоходного налога. Якобы глава государства не платил его, поскольку сообщал, что теряет больше, чем зарабатывает. Сам политик заявил, что данные об этом являются ложными. Он обвинил СМИ в распространении фейковых новостей. Трамп подчеркнул, что готов предоставить свои налоговые декларации по окончании проверок.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Первый раунд дебатов между Трампом и Байденом назначен на 29 сентября. Также дебаты запланированы на 7 и 15 октября.