Американист объяснил невозможность переворота или гражданской войны в США

https://static.news.ru/photo/74deb6be-54d2-11eb-be94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практически во всех штатах США планируются вооружённые акции протеста до инаугурации избранного президента Джо Байдена, считают местные СМИ, ссылаясь на Федеральное бюро расследований (ФБР). По мнению американиста Константина Блохина, это вовсе не означает близость Белого дома к госперевороту или гражданской войне.

По его мнению, подобные сценарии развития событий в США невозможны. В ином случае страна рискует потерять мировое лидерство, а её элиты — лишиться активов. США контролируют целые государства, так что у себя порядок они навести могут, считает эксперт.

Ни гражданской войны, ни государственного переворота не будет, поскольку всё это поставит под сомнение американское глобальное лидерство. <...> Думаю, что любые акции, демонстрации будут подавляться. США контролируют целые страны, поэтому, думаю, они в силе навести порядок у себя в стране, — рассказал Блохин в эфире радио Sputnik.

В США ожидают ещё более жестоких беспорядков в день инаугурации Джо Байдена, чем во время недавнего захвата Капитолия. Вооружённые сторонники Дональда Трампа готовят на 20 января «Марш миллиона ополченцев», который должен завершить намеченные на предшествующие дни протесты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российско-американские отношения не должны зависеть от смены президента в США и вероятного изменения внешней политики этой страны. Такое мнение высказала зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская. Однако это возможно лишь в том случае, если Россия будет оставаться сильным партнёром на международной арене, позицию которого невозможно игнорировать, уточнила она.