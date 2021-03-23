Американист: экономический план Байдена приведёт к расколу в США

https://static.news.ru/photo/f64e8442-8bee-11eb-b44a-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев заявил, что план по поддержке экономики, разработанный командой президента США Джо Байдена, расколет американское общество.

План Байдена предусматривает использование $3 трлн, которые, в числе прочих задач, потратят на уменьшение неравенства и развитие сферы «зелёной» энергетики. Для реализации этой программы американские власти намерены повысить налоги для крупных компаний и состоятельных граждан.

США пришла расплата за дефицит бюджета в районе 15% от ВВП и государственный долг в размере 130% от ВПП. Перед США стоит задача — откуда брать деньги и как затыкать финансовые дыры. Только это не план по развитию народного хозяйства, а масштабное перераспределение ресурсов в рамках американской экономики, — поделился мнением с ФБА «Экономика сегодня» Васильев.

Эксперт отметил, что план Байдена имеет две особенности. Первая — увеличение налогов для богатых. Вторая — перераспределение средств в пользу малоимущих слоёв населения. По словам Васильева, в США имеется скрытая безработица, реальный показатель составляет около 10% (по официальным данным 6,3%). Основным способом борьбы с безработицей в Вашингтоне выбрали раздачу «вертолётных денег», считает американист.

В команде Байдена говорили о готовности запустить перераспределение доходов и богатств в ответ за годы систематического рабства и насилия. Выплаты пойдут афроамериканским слоям и коренным народностям страны. Суммы измеряются триллионами долларов, они не дают производственного эффекта и представляют собой одностороннюю раздачу денег, которая будет проведена по политическим соображениям, — рассказал Васильев.

Эксперт допустил, что в текущих условиях план Байдена может «взорвать» США. По его словам, американские власти создают общество, которое живёт не за счёт производства благ, а благодаря их перераспределению по политическим мотивам.

Блага будут перераспределяться от текущих работников, научных слоёв и других категорий американского общества в пользу бедных и части американского электората, который обеспечил победу Байдену, — заключил Васильев.

10 марта Конгресс США принял пакет мер по стимулированию экономики, основанный на плане Байдена, передавал NEWS.ru.