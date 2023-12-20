Американец признался в незаконных поставках в Россию авиаоборудования

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Гражданин США Кирилл Буяновский, возглавляющий торговую компанию KanRus Trading Company, признал свою вину в поставках авиационного оборудования в Россию без необходимых лицензий от американского министерства торговли, сообщили в пресс-службе Минюста США. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения.

Буяновский признался, что долго участвовал в схеме по контрабанде сложного американского авиационного оборудования в Россию. Сегодняшнее признание вины свидетельствует о приверженности министерства юстиции отрезать Москву от всех способов снабжения своих вооруженных сил и привлечь к ответственности всех причастных к этому, — заявил помощник министра юстиции по национальной безопасности Мэттью Олсен.

Поставки проходили через посреднические фирмы в Армении, на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах. Буяновский также признался, что с 2020 года по март 2023 года его в этой схеме поддерживал вице-президент компании KanRus Trading Company, Дуглас Эвард Робертсон из Олейта (штат Канзас). Приговор будет вынесен 21 марта 2024 года.

Ранее четыре российских гражданина были арестованы в США по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях. В Минюсте отметили, что арестованным россиянам вменяют незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, в общей сложности сумма экспорта достигает $7 млн.