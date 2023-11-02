Четверых россиян арестовали в США за экспорт технологий Минюст США: четверо россиян арестованы по делу о незаконном экспорте товаров

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Четыре российских гражданина арестованы в США по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях, передает РИА Новости заявление американского Минюста. В ведомстве отметили, что арестованным россиянам вменяют незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, в общей сложности сумма экспорта достигает $7 млн.

Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию, — подчеркнули в Минюсте.

Ранее гражданина России, объявленного в розыск по линии Интерпола, задержали в Молдавии. Мужчина подозревается в причастности к террористической деятельности. Пограничники Южного регионального управления уточнили, что россиянин въехал на территорию страны через приднестровский участок границы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания и будет оставаться там до вынесения судом решения об экстрадиции.

До того в Оренбургской области был задержан 25-летний местный житель, который занимался подготовкой теракта по заданию спецслужб Украины. По данным силовиков, он собирался устроить поджоги на железной дороге, в военкомате и отделе ФСБ.