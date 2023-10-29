Объявленного в международный розыск россиянина задержали в Молдавии

Фото: border.gov.md

Гражданин России, объявленный в розыск по линии Интерпола, задержан в Молдавии, сообщает в Telegram пресс-служба Пограничной полиции республики. Согласно ее данным, россиянин подозревается в причастности к террористической деятельности.

Пограничники Южного регионального управления опознали и задержали гражданина России, объявленного в розыск через Интерпол. 37-летний мужчина разыскивается российскими властями, он подозревается в террористической деятельности и связях с международными террористическими организациями, — говорится в сообщении.

В погранполиции уточнили, что россиянин въехал на территорию Молдавии через приднестровский участок границы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания и будет оставаться там до вынесения судом решения об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области был задержан 25-летний местный житель, который занимался подготовкой теракта по заданию спецслужб Украины. По данным силовиков, он собирался устроить поджоги на железной дороге, в военкомате и отделе ФСБ.

В феврале в ереванском аэропорту Звартноц задержали россиянина Никиту Каменского. В РФ он разыскивался полицией по делу о вандализме — мужчина оставил антивоенные надписи в районе станции метро «Тимирязевская».