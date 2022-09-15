Полицейские США застрелили водителя, позвавшего их на помощь

В США 22-летний водитель внедорожника застрял на обочине и позвонил в 911 с просьбой о помощи. В ходе звонка мужчина сообщил, что в салоне его автомобиля есть нож, передает CNN со ссылкой на Офис окружной прокуратуры штата Колорадо. Прибывшие на место копы попросили водителя выйти из машины, но тот не соглашался и спустя час они его застрелили.

В офисе шерифа заявили, что как только прибыли первые полицейские мужчина стал им возражать и отказался следовать их приказам, после чего вооружился ножом и грозился на них напасть. Через некоторые время прибыла подмога. Копы, как говорится в заявлении, пытались уладить ситуацию мирным путем и даже смогли разбить стекло автомобиля и забрать нож, однако мужчина взял в руки камень, а после достал еще один нож.

По кадрам с места происшествия можно предположить, что американец сильно разволновался, вследствие чего растерялся.

В результате полицейские применили к нему шокер, после чего открыли огонь из огнестрельного оружия. Водитель погиб на месте. Вскрытие показало шесть пулевых ран, пять в туловище, одно в руку.

В семье погибшего сообщили, что их родственник не представлял никакой угрозы, поскольку был закрыт в салоне своего автомобиля.

Позицию полицейских о якобы намерении водителя напасть на них опровергли кадры с нательной камеры, которые свидетельствовали об отсутствии какой-либо угрозы со стороны 22-летнего американца. Семья убитого намерена довести дела до суда.

Ранее полиция в США расстреляла вооруженного мужчину, пытавшегося проникнуть в офис ФБР в Цинциннати, штат Огайо. В правоохранительных органах заявили, что он напасть на ФБР в ответ на обыск у бывшего президента США Дональда Трампа.