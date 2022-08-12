В США застрелили сторонника Трампа, напавшего на офис ФБР Washington Post: мотивом нападения на офис ФБР в Огайо могли стать обыски у Трампа

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Полиция в США ликвидировала вооруженного мужчину, пытавшегося проникнуть в офис ФБР в Цинциннати, штат Огайо. Как сообщает Washington Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах, преступник мог участвовать в штурме Капитолия 6 января 2021 года и напасть на ФБР в ответ на обыски у бывшего президента США Дональда Трампа.

В издании отмечают, что после подписания ордера на обыск у Трампа, в интернете участились угрозы насилия в отношении ФБР со стороны его сторонников. Члены Республиканской партии также усилили критику бюро.

Как сообщает источник, нападавшего зовут Рики Шиффер. Его имя может быть связано с несколькими аккаунтами в соцсетях, под одним из которых на платформе Truth Social Шиффер оставил сообщение о нападении на офис ФБР.

Ну, я думал, что у меня есть способ пробиться сквозь пуленепробиваемое стекло, но я этого не сделал. Если вы не получите от меня вестей, это правда, что я пытался напасть на ФБР, и это будет означать, что либо меня отключили от Интернета, либо ФБР меня поймало, либо они послали обычных копов, — написал он.

Ранее же пользователь Twitter под тем же именем Рики Шиффер заявлял, что принимал участие в штурме Капитолия, а также одобрительно отозвался об ультраправой организации Proud Boys.

В настоящее время правоохранительные органы США пытаются доказать связь напавшего на офис ФБР с аккаунтами в соцсетях под теми же именами. Ведется расследование.

Обыски на вилле бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Ларго прошли 8 августа. Около сотни агентов ФБР нагрянули в поместье политика, когда сам хозяин находился в Нью-Йорке. При этом Белый дом заявил, что не знал об обысках и не владеет ситуацией.

По данным Washington Post, агенты ФБР искали в доме Трампа секретные документы о ядерном оружии.