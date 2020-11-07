Американец обещал устроить стрельбу в случае победы Байдена на выборах

https://static.news.ru/photo/8812d77a-20c9-11eb-8745-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В США продолжается подсчёт голосов за кандидатов в президенты. В стране между тем обостряются агрессивные настроения среди граждан — вне зависимости от того, поддерживают они действующего главу Белого дома республиканца Дональда Трампа или его оппонента демократа Джо Байдена. СМИ сообщают, что один из жителей Лос-Анджелеса угрожал устроить стрельбу в случае победы Байдена.

Он заявил о своих намерениях через социальные сети. Однако осуществить задуманное он не успел, так как был задержан. Как передаёт The Los Angeles Times, сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулём которого находился злоумышленник. Начато расследование, в рамках следствия сотрудники полиции побывали у мужчины дома, где искали доказательства, что нарушитель спокойствия действительно имел возможность воплотить угрозу в реальность.

ФБР в курсе сообщений об угрозах, мы сотрудничаем с нашими партнёрами. Эта ситуация обсуждается государственными официальными лицами. Федеральные власти пока не производили арестов и не выдвигали обвинений, — высказалась представитель ФБР Лаура Эймиллер, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, следователи могут оставить мужчину под стражей на основании проверки его психического состояния. Обращается внимание на то, что он был задержан сотрудниками антитеррористического подразделения, занимающегося потенциальными угрозами терактов. И часто оказывается, что люди, которых они задерживают, страдают психическими расстройствами.

Несостоявшийся стрелок в соцсетях выражал бурный протест против возможной победы на выборах Джо Байдена. По данным источника, в видеоролике он заявлял, что если Байден выиграет, то он возьмёт пример со «школьных стрелков» и будет «истреблять демократов». Видео позже было удалено из Сети.

Джо Байден, по последней информации, действительно близко к победе. Но, как писал NEWS.ru, в случае успеха 77-летний политик станет слабейшим президентом США в истории, согласно мнению экспертов. Это во многом может быть связано с тем, что Байден вступит в должность в период глубокого раскола в США. Без поддержки сената, который остался под контролем республиканцев, он не сможет провести реформу или обеспечить подготовку мер, направленных на стимулирование экономики в условиях пандемии.