Американец может лишиться 20 лет свободы за поджог полицейской машины

https://static.news.ru/photo/fd0b8d1c-ac64-11ea-b4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lm/Francesco Scaccianoce/GlobalLookPress

Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк в США сообщила, что американец Майкл Родригес, который поджёг полицейский автомобиль во время расовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, может лишиться свободы на 20 лет.

Обвинение Майкла Родригеса в поджоге пустого автомобиля управления полиции города Нью-Йорка 2 июня 2020 года <...> было направлено в четверг на рассмотрение федерального суда Бруклина, — привели сообщение прокуратуры в ТАСС.

Прокуратура изучила видео, на котором записано, как Майкл Родригес поджигает автомобиль. Это видео снял он сам на мобильный телефон.

В случае признания виновным ему грозят 20 лет тюрьмы, — отметили в прокуратуре.

Ранее NEWS.ru писал, что в штате Вашингтон началось расследование гибели ещё одного афроамериканца, который скончался от удушья при задержании. Как следует из материалов дела, Эллис был задержан, когда пытался вскрыть чужой автомобиль, а при задержании оказал сопротивление полицейским.