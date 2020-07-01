Американцы скупят почти весь мировой запас лекарства от коронавируса

Президент США Дональд Трамп распорядился закупить на ближайшие три месяца препарат для лечения коронавируса «Ремдесивир».

По данным издания Mirror, Министерство здравоохранения США заказало более 500 тысяч курсов лечения этим препаратом для американских больниц, что составляет практически весь объём произведенного фармацевтической компанией Gilead лекарства.

Как отметили в издании, этот объём составляет 90% производства препарата в августе и 90% производства в сентябре.

Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому авторизованному терапевтическому средству для COVID-19, — сказал руководитель Национальной службы здравоохранения Алекс Азар.

Изначально «Ремдесивир» был создан для лечения лихорадки Эбола, но показал положительный эффект и при лечении COVID-19.

Как писал NEWS.ru, препарат «Ремдесивир» американской биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. был рекомендован для экстренного применения при коронавирусе в течение максимум пяти дней у взрослых и детей, госпитализированных с тяжёлыми симптомами.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 июля в мире фиксировалось 10 450 628 заболевших COVID-19. За прошедшие 24 часа было выявлено 172 170 новых случаев. Вылечились 5,3 млн инфицированных. Число жертв связанных с коронавирусом заболеваний в мире за сутки выросло на 5696 человек и достигло 510 632.

На первом месте по количеству заболевших находятся США, где зарегистрировано 2 634 432 случая коронавируса. Жертвами болезни стали 127 410 американцев, выздоровели — 720 тысяч. Второе место занимает Бразилия — 1 402 041 инфицированный, 59 594 погибших и 788 тысяч излечившихся.