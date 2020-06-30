Количество погибших от коронавируса в мире превысило 510 тысяч человек

Число жертв связанных с коронавирусом заболеваний в мире за сутки выросло на 5696 человек и достигло 510 632.
Согласно
На первом месте по количеству заболевших находятся США, где зарегистрировано 2 634 432 случая коронавируса. Жертвами болезни стали 127 410 американцев, выздоровели — 720 тысяч. Второе место занимает Бразилия — 1 402 041 инфицированный, 59 594 погибших и 788 тысяч излечившихся.
По информации портала Worldometer, который публикует статистику по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на миллион жителей планеты составил 65,9. В Соединённых Штатах на миллион населения скончались 393 человека, в Бразилии — 281.
Россия находится на третьем месте по количеству выявленных случаев. В стране зафиксировано 647 849 заболевших, 9345 погибших и 412 650 вылечившихся.
Как писал NEWS.ru, ранее академик РАН, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Колесников сообщил, что коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, как вирус герпеса. По его словам, в пользу развития подобного сценария пока нет данных, но сезонную волну коронавируса в России можно ожидать в ноябре-декабре. Тогда и будет понятно, станет ли COVID-19 хроническим заболеванием.
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