В Индии разрешили лечить коронавирус американским препаратом «Ремдесивир»

https://static.news.ru/photo/f41a1e2e-a4d2-11ea-990e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Индия разрешила использовать препарат «Ремдесивир» американской биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. для экстренного применения при коронавирусе.

Как сообщает информационное агентство PTI, препарат одобрен для лечения в течение максимум пяти дней взрослых и детей, госпитализированных с тяжёлыми симптомами.

Изначально «Ремдесивир» был создан для лечения лихорадки Эбола, но показало положительный эффект и при лечении COVID-19.

Ранее препарат был одобрен к применению в США, в Республике Корея. В Японии использование «Ремдесивира» разрешили при условии соблюдения ряда условий. В частности, Gilead необходимо предоставить больше результатов клинических исследований в течение девяти месяцев и вести учёт всех пациентов, которые принимают препарат в рамках разрешения, писал NEWS.ru.