В Индии разрешили лечить коронавирус американским препаратом «Ремдесивир»

Индия разрешила использовать препарат «Ремдесивир» американской биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. для экстренного применения при коронавирусе.
Как
Изначально «Ремдесивир» был создан для лечения лихорадки Эбола, но показало положительный эффект и при лечении COVID-19.
Ранее препарат был одобрен к применению в США, в Республике Корея. В Японии использование «Ремдесивира» разрешили при условии соблюдения ряда условий. В частности, Gilead необходимо предоставить больше результатов клинических исследований в течение девяти месяцев и вести учёт всех пациентов, которые принимают препарат в рамках разрешения, писал NEWS.ru.
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