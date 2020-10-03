Американцы объяснили, почему Трамп заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fd15e5ae-0633-11eb-9d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией, потому что относился к угрозе заболевания недостаточно серьёзно. Такого мнения придерживаются более двух третей опрошенных жителей Америки.

С утверждением «если бы президент Трамп относился к коронавирусу серьёзнее, он, возможно, не заразился бы сам» согласились 65% опрошенных — 9 из 10 поддерживают демократов, 5 из 10 республиканцев.

34% респондентов заявили, что американский лидер рассказывал всю правду о пандемии, 55% считают, что он что-либо скрывал от американцев, 11% затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос проводился компанией Ipsos, сообщает Reuters.

NEWS.ru писал, что у президента США низкий уровень сатурации (насыщение крови кислородом), а также высокая температура. Об этом заявил глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что состояние политика медики оценивают с «осторожным оптимизмом». Пока он не идёт на поправку. Трамп принимает экспериментальный препарат «Ремдесивир» производства США.

Американском лидеру 74 года. Он находится в группе риска из-за своего возраста. О заболевании COVID-19 у Трампа и его супруги Мелании стало известно 2 октября. Неофициально медики заявили журналистам, что критическими важными в лечении президента будут следующие 48 часов.