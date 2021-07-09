Американцы назвали Крым российским после выступления Помпео

Спор между зрителями телеканала Fox News разгорелся после того, как экс-глава Госдепа США Майк Помпео в одном из своих выступлений вспомнил о российском президенте Владимире Путине и мерах предотвращения хакерских атак.

В своём выступлении Помпео отметил, что российский лидер видит слабость позиции действующего президента США Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению экс-госсекретаря, Вашингтон должен пригрозить Москве «серьёзными последствиями», если российские хакеры вновь нападут на американские объекты.

Ряду пользователей не понравилась такая убеждённость Помпео и они призвали как можно быстрее остановить конфронтацию между РФ и США.

Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряжённости, чтобы нам не пришлось вести войну на два фронта <...>. Крым принадлежал России в течение нескольких сотен лет, — написал один из пользователей.

Соединённые Штаты могли бы читать другим странам нотации по поводу их киберпреступлений, если бы они сами не были одним из главных киберпреступников на планете, — заявил другой комментатор.

Если у нас не будет крепкой валюты и крепкой экономики, все эти угрозы окажутся пустыми, — отметил ещё один зритель в комментариях на сайте телеканала.

9 июля лидеры России и США провели телефонный разговор. Беседа политиков длилась около часа. Одной из тем переговоров были кибератаки с использованием вирусов-вымогателей. Байден призвал Путина пресечь деятельность хакеров, якобы действующих на российской территории. Глава Белого дома заявил, что Вашингтон примет любые меры для защиты своего народа и критически важной инфраструктуры.