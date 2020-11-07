Акция протеста против Трампа проходит у Белого дома

https://static.news.ru/photo/9ec18f12-2078-11eb-8a97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активисты митингуют у стен Белого дома в Вашингтоне против действующего президента Трампа. Они призывают посчитать все голоса по итогам выборов главы государства.

Манифестанты идут по прилегающим к зданию администрации президента улицам и скандируют: «Трамп, уходи сейчас». Активисты несут надувную куклу в виде действующего президента, сообщает РИА Новости.

Полиция не вмешивается в происходящее, на улицах дежурят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Обстановка в городе спокойная.

Выборы президента США прошли во вторник, 3 ноября. Подсчёт голосов продолжается до сих пор, сумма голосов колеблется в зависимости от количества обработанных бюллетеней то в пользу одного кандидата, то в пользу другого. СМИ сообщают о небольшом разрыве между Трампом и Байденом, который уже опрометчиво объявил себя победителем. Исход выборов неясен до сих пор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что республиканцы обратились с иском в Верховный суд США, требуя отделить и не считать бюллетени, полученные после дня выборов в Пенсильвании. Перспективы иска пока неизвестны, но в указанном штате бюллетени продолжают приниматься после дня выборов, что меняет расклад сил зачастую не в пользу действующего президента.