19FortyFive: ВСУ потребуются месяцы на развертывание американских БМП

Фото: Lt. Col. Cynthia King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинским войскам потребуется длительное время на развертывание БМП Bradley, которые Вашингтон пообещал Киеву, написал отставной офицер армии США Джефф Джагер в статье, опубликованной 19FortyFive. По его мнению, пройдут многие месяцы, пока военнослужащие ВСУ начаться обращению с этой сложной техникой.

Даже, если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января (чего они не сделали), и даже если эти машины — новейшие, лучшие в арсенале Пентагона (что мало вероятно), Украине потребовалось много долгих месяцев на развертывание Bradley в боевых действиях, учитывая необходимое обучение и интеграцию, — отметил Джагер.

Офицер добавил, что в ВСУ могут возникнуть проблемы с техническим обслуживанием боевых машин. По его словам, для этого требуется большое количество запасных частей и коммуникационного оборудования, а для его поставок – отдельные контракты с разными подрядчиками.

Автор полагает, что все эти проблемы не позволят ВСУ полноценно применять БМП Bradley ранее, чем через год после получения. Это, в свою очередь, будет тормозить любые попытки наступления украинских войск.

Ранее военный эксперт, писатель Алексей Суконкин предположил, что БМП Bradley могут использоваться на Украине как носители противотанкового ракетного комплекса TOW для проверки их способности поражать российские танки. Он отметил, что сами по себе поставки 50 БМП не изменят ситуацию, однако США могут нарастить поставки по мере обучения ВСУ. Специалист также добавил, что БМП имеют легкую броню, поэтому их можно уничтожить из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.