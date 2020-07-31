Жителям Воронежа продемонстрировали третью концепцию театра оперы и балета

https://static.news.ru/photo/b17358c4-d344-11ea-8903-fa163e074e61_660.jpg Фото: govvrn.ru

Новый вариант облика будущего театра оперы и балета в Воронеже представили в рамках прошедшего в четверг, 30 июля, совещания у губернатора Александра Гусева.

Предлагаемая идея предполагает сплошное остекление значительной площади фасадов здания. Так, проектный институт «Гипрокоммундортранс» выполнил все необходимые инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, а также разработал поэтажные планы с зонированием. Архитектурное решение фасадов и ряд технологических аспектов функционирования театра пока дорабатываются.

Конечно, важно сохранить архитектурный ансамбль площади Ленина. Но не менее важно всё-таки смотреть в будущее и понимать, что появится объект, который должен точно отвечать ожиданиям артистов, выступающих на сцене, и ожиданиям зрителей. Они хотят приходить в новый современный комфортный театр, где можно получить удовольствие от общения с прекрасным, — отметил Гусев, слова которого приводит «АиФ-Воронеж».

Как ожидается, рассмотрением предложения займутся рабочая группа, а также театральные эксперты. Завершение проектирования намечено на конец 2020 года.

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