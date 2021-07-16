Вслед за Бузовой: во МХАТ позовут Леонида Якубовича

Российского телеведущего Леонида Якубовича вслед за певицей Ольгой Бузовой позовут во МХАТ имени Горького, рассказал URA.RU художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Руководство МХАТа планирует и дальше приглашать на театральную сцену непрофессиональных актеров.
Бояков добавил, что увидеть ведущего шоу «Поле чудес» можно будет уже в новом сезоне. Также роль в новом спектакле
Что касается приглашённых звёзд, пока худрук не может рассказать, кого ещё позовут для отдельных спектаклей МХАТа.
Напомним, что ранее Ольга Бузова сыграла шпионку на сцене МХАТа имени Горького. 11 июня, в театре на Тверском бульваре состоялась официальная премьера спектакля «Чудесный грузин», в котором задействована артистка. Постановка, посвящённая молодым годам Иосифа Сталина, получилась неоднозначной и провокационной. Съёмочная группа NEWS.ru побывала на предпремьерном показе и узнала почему.
После пресс-показа актриса Амина Синагатуллина, сыгравшая главную женскую роль в этом спектакле, рассказала в беседе с корреспондентом NEWS.ru о работе с приглашённой звездой. Начинающая актриса призналась, что ей было приятно работать на сцене с такими знаменитостями, как Бузова.