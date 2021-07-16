Вслед за Бузовой: во МХАТ позовут Леонида Якубовича

Российского телеведущего Леонида Якубовича вслед за певицей Ольгой Бузовой позовут во МХАТ имени Горького, рассказал URA.RU художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Руководство МХАТа планирует и дальше приглашать на театральную сцену непрофессиональных актеров.

Бояков добавил, что увидеть ведущего шоу «Поле чудес» можно будет уже в новом сезоне. Также роль в новом спектакле сыграет актриса театра Табакова Дуся Германова. В какой конкретно постановке будут играть Якубович и Германова, не раскрывается.

Что касается приглашённых звёзд, пока худрук не может рассказать, кого ещё позовут для отдельных спектаклей МХАТа.

Напомним, что ранее Ольга Бузова сыграла шпионку на сцене МХАТа имени Горького. 11 июня, в театре на Тверском бульваре состоялась официальная премьера спектакля «Чудесный грузин», в котором задействована артистка. Постановка, посвящённая молодым годам Иосифа Сталина, получилась неоднозначной и провокационной. Съёмочная группа NEWS.ru побывала на предпремьерном показе и узнала почему.

После пресс-показа актриса Амина Синагатуллина, сыгравшая главную женскую роль в этом спектакле, рассказала в беседе с корреспондентом NEWS.ru о работе с приглашённой звездой. Начинающая актриса призналась, что ей было приятно работать на сцене с такими знаменитостями, как Бузова.