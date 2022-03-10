В труппу Большого театра приняли стажёра Молодёжной балетной программы

Амира Анвар, участница Молодёжной балетной программы, которая проводится Большим театром и компанией «Ингосстрах», официально стала частью коллектива Большого театра. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Отмечается, что Анвар окончила Академию русского балета им. А. Я. Вагановой и решила стать участницей Молодёжной балетной программы. Она успешно прошла вступительные испытания, после чего несколько месяцев училась под руководством художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева, а уже в марте 2022-го была принята в штат ведущего театра страны.

Я с самого детства мечтала попасть только в Большой театр! Во время обучения в Вагановской Академии я старалась следить за тем, что происходит в Большом, и все мои мысли были сосредоточены только на нём. Уже после окончания учебы я увидела объявление о том, что стартовал отбор в Молодёжную балетную программу, и поняла, что пора попробовать свои силы. После нескольких месяцев усердной работы меня взяли в штат Большого театра, о чём я мечтала много лет! Хочу поблагодарить «Ингосстрах» и Большой театр за то, что дали мне возможность стать участницей программы, благодаря которой меня приняли в труппу, — сказала Амира Анвар.

Махар Вазиев отметил важность Молодёжной балетной программы, которая помогает находить талантливых артистов.

Молодёжная балетная программа даёт уникальную возможность для молодых артистов совершенствовать свой талант, станцевать на сцене Большого театра, а также стать частью труппы ведущего театра страны. Я очень рад, что уже второй участник программы показал хорошие результаты и был принят в штат. Надеюсь, что наш совместный проект с «Ингосстрахом» будет продолжаться дальше, ведь благодаря этой инициативе мечты молодых артистов о Большом театре начинают сбываться, — сказал он.

Молодые артисты со всей страны могут подать заявку на участие в программе, отбор продолжается. Успешные кандидаты, прошедшие два отборочных тура, смогут стать участниками программы продолжительностью от трёх до девяти месяцев. За всё это время стажёры получат возможность участвовать в спектаклях, встретиться и поработать с выдающимися педагогами Большого театра. «Ингосстрах» оплатит конкурсантам и участникам программы проезд в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения в Большом театре. Расходы на проживание возьмёт на себя Большой театр.

Генеральный директор компании «Ингосстрах» Андрей Ларкин надеется, что благодаря программе российский балет откроет ещё много талантов.

Мы очень рады тому, что Молодёжная балетная программа продолжает давать видимые результаты и уже второй стажёр принят в труппу Большого театра. Надеемся, что после таких примеров заявок от молодых и талантливых ребят, которые хотят стать частью труппы Большого, поступит ещё больше. «Ингосстрах» как генеральный партнёр театра будет и дальше продолжать поддерживать юных талантов на их пути к мечте, — отметил он.

За годы сотрудничества «Ингосстрах» и Большой театр реализовали большое количество значимых культурных проектов, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски. С 2022 года «Ингосстрах» является генеральным партнёром театра, и в рамках партнёрства запланировано множество мероприятий, направленных на популяризацию балетного искусства среди населения.