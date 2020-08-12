В МХАТе раскрыли причины отсутствия Дорониной в театре

https://static.news.ru/photo/9d65d3de-dca9-11ea-82df-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Доронина Фото: Sintetaza/Global Look Press

Народная артистка СССР Татьяна Доронина находится под контролем врачей, состояние здоровья артистки не позволяет ей физически присутствовать в театре. Об этом рассказала директор МХАТа имени Горького Татьяна Ярошевская.

По словам Ярошевской, сотрудники театра находятся с актрисой в постоянном контакте. Однако, чтобы поддерживать здоровье 86-летней Дорониной необходимо всё время находиться в больнице или санатории, пишет РИА Новости.

Недавно поговорив с лечащим врачом, могу сказать, что ситуация со здоровьем находится под контролем, но то, что она больна — совершенно очевидно. Мы желаем ей только здоровья, но оно не позволяет ей физически быть с нами рядом, — сказала Ярошевская.

Как сообщал NEWS.ru, после увольнения с должности художественного руководителя МХАТа имени Максима Горького Татьяна Доронина стала вести затворнический образ жизни. Актриса испытывает проблемы со здоровьем, часто проходит лечение в больнице и похудела на 20 килограммов из-за стрессов.

В декабре 2018 года Татьяну Доронину на посту художественного руководителя МХАТа сменил Бояков. Заместителем худрука по творческой работе стал артист Сергей Пускепалис, а замом по литературной части — писатель Захар Прилепин. Бояков пообещал сохранить патриотический курс предыдущего руководства и верность русской публике. Позднее актёры театра пожаловались на Боякова в прокуратуру в связи с попытками руководства учреждения перевести коллектив на срочные трудовые договоры.