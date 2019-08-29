https://static.news.ru/photo/dbc480e4-ca58-11e9-a48f-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Бояков Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Актёры МХАТ им. Горького аргументировали жалобу в прокуратуру на нового худрука Эдуарда Боякова попытками руководства учреждения перевести артистов на срочные трудовые договоры.

Кроме того, в театре заявили, что на несогласных с новыми условиями работы оказывалось давление, информирует РБК .

Я на бессрочном договоре, я должен самостоятельно насильно подписать заявление об увольнении сначала, потом подписать новый договор. Но в [новом] договоре есть пункт, который он предлагает: если ему не нравится артист, он может его уволить в любое время, — объяснил ситуацию актёр Андрей Чубченко.

Кроме того, коллектив МХАТа обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на пост художественного руководителя театра. По словам актёров, Бояков снимает с репертуара классические спектакли.

Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года Доронину на посту художественного руководителя МХАТ сменил Бояков. Заместителем худрука по творческой работе стал артист Сергей Пускепалис, а замом по литературной части — писатель Захар Прилепин. Бояков пообещал сохранить патриотический курс предыдущего руководства и верность русской публике.